الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مصادر تكشف عن قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن (فيديو)
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محليات

مصادر تكشف عن قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن (فيديو)

مصادر تكشف عن قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن (فيديو)
٠٧:٢٥:٠٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم إيداع دفعة شهر يوليو من حساب المواطن منتصف ليل الأربعاء، كما توقعت نسبة الدعم الإضافي بعد التوجيه الملكي الكريم يوم أمس.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن الدعم الإضافي في حساب المواطن، سيصل لـ 73% من مبلغ الدعم الأساسي.

وبالأمس، أوضح برنامج حساب المواطن، الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وضوابط كل منهما للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

وتشمل ضوابط الأهلية ما يلي:

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

– معيار الإقامة

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

بينما تشمل ضوابط احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد المعايير التالية:

– عدد أفراد الأسرة

– أعمار أفراد الأسرة

– مجموع الدخل الشهري للأسرة

وكان قد صدر مساء أمس توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. – تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

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التوجيه الملكي الدعم الإضافي حساب المواطن دعم حساب المواطن

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