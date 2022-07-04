تسجيل نادر.. الشيخ بن عثيمين يوضح فضل عشر ذي الحجة

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في تسجيل نادر، قال عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله): إن الأيام العشر من شهر ذي الحجة، هي موسم الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات.

وأوضح أن هذه الأيام العشر لها فضل عظيم لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، وأنه بناءً على هذه الحديث الشريف فإنه ينبغي على المسلم أن يجتهد بالأعمال الصالحة في هذه الأيام، من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس، وكل ما يقرب العبد من ربه عز وجل.

وأضاف أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) عمّم تعميمًا مؤكدًا بـ “من”، في قوله “ما من أيام”، وأنه ينبغي أيضًا على طلاب العلم الشرعي أن ينشروا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر؛ لأن الناس عنها غافلون، وبفضلها جاهلون، وأنهم يحتاجون إلى التذكير والمعرفة والعلم.

وأكد أن أفضل الأيام العشر في الصيام، هو يوم عرفه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سُئل عن صوم يوم عرفه، فقال: “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده”، مشيرًا إلى أن ما يفعله بعض الناس من تخصيص اليوم السابع والثامن والتاسع بالصوم، ظنًا منه أن لذلك مزية، فهذا خطأ ولا أصل له، إلا من كان عادة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس.