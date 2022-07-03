الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة
بـ20 دائرة قضائية.. “العدل” جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على “لوجانسك”
شرطة محافظة بيش تقبض على مواطن لتكسيره شاشة صراف آلي
“الصحة” تدفع بـ 1383 ممرضًا إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج
لتعزيز العقيدة الصحيحة.. أمير المدينة يُطلق حملة “حق الله” التوعوية

أحدث الأخبار

“الصحة” تدفع بـ 1383 ممرضًا إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

“الصحة” تدفع بـ 1383 ممرضًا إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج
٠١:٤٤:١٤ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة، أن ما لا يقل عن 1383 ممرضًا وممرضة تم التدفع بهم نحو المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.

وأوضحت أن 1383 من الممرضين والممرضات، يشاركون في موسم الحج لهذا العام، منهم 556 من الرجال، و827 من النساء، منهم 1237 من أبناء المملكة ويشكلون ما نسبته 89%، إضافة إلى 146 من خارج المملكة ويشكلون ما نسبته 11%.

وأكدت انه جرى توزيع طواقم التمريض على مستشفيات المشاعر على النحو التالي:

1 – مستشفى منى الطوارئ (126).

2 – مستشفى منى الجسر (134).

3 – مستشفى منى الشارع الجديد (75).

4 – مستشفى منى الوادي (175).

5 – مستشفى شرق عرفات (82).

6 – مستشفى جبل الرحمة (85).

7 – مستشفى نمرة (97).

8 – مستشفى عرفات العام (167).

9 – مستشفى مزدلفة (51).

10 – مستشفى الجمرات (62).

11 – المراكز الصحية في منى (329).

وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على استقطاب الممرضين والممرضات من المواطنين والمواطنات من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ، كما نفذت عددًا من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر.

الكلمات الدلالية:
خدمة الحجاج ضيوف الرحمن طواقم التمريض وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«بلومبيرج»: المملكة تدرس بيع حصة في مطار الملك خالد

«بلومبيرج»: المملكة تدرس بيع حصة في مطار الملك خالد

منذ 5 سنوات
«خمسيني» ينهي حياته شنقاً بالخرمة

«خمسيني» ينهي حياته شنقاً بالخرمة

منذ 7 سنوات
«العمل»: المساعدة المقطوعة حق للمستفيد ولو حصل على وظيفة

«العمل»: المساعدة المقطوعة حق للمستفيد ولو حصل على وظيفة

منذ 5 سنوات
ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم على خط أنابيب في نيجيريا

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم على خط أنابيب في نيجيريا

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *