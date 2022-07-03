“الصحة” تدفع بـ 1383 ممرضًا إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة، أن ما لا يقل عن 1383 ممرضًا وممرضة تم التدفع بهم نحو المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.

وأوضحت أن 1383 من الممرضين والممرضات، يشاركون في موسم الحج لهذا العام، منهم 556 من الرجال، و827 من النساء، منهم 1237 من أبناء المملكة ويشكلون ما نسبته 89%، إضافة إلى 146 من خارج المملكة ويشكلون ما نسبته 11%.

وأكدت انه جرى توزيع طواقم التمريض على مستشفيات المشاعر على النحو التالي:

1 – مستشفى منى الطوارئ (126).

2 – مستشفى منى الجسر (134).

3 – مستشفى منى الشارع الجديد (75).

4 – مستشفى منى الوادي (175).

5 – مستشفى شرق عرفات (82).

6 – مستشفى جبل الرحمة (85).

7 – مستشفى نمرة (97).

8 – مستشفى عرفات العام (167).

9 – مستشفى مزدلفة (51).

10 – مستشفى الجمرات (62).

11 – المراكز الصحية في منى (329).

وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على استقطاب الممرضين والممرضات من المواطنين والمواطنات من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ، كما نفذت عددًا من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر.