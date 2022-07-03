بأرقى الخدمات وأفضل التجهيزات.. استعدادات غير مسبوقة لموسم الحج

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بأرقى الخدمات وأفضل التجهيزات، استعدت المملكة لموسم الحج 1443هـ، حيث أكدت القيادة الرشيدة والحكومة بعظيم تشريف الله لها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدة أنها وفرت كل طاقاتها وإمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن.

13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة

أطلقت وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها الاتصاليّة والتوعويّة، لموسم الحجّ للعام الجاري 1443هـ، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف مبادرة توعويّة نوعيّة تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوي على 13 دليلاً تفصيليًا يتناول الموضوعات التي تهمّ الحجّاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلًا على كافة المعلومات والتوجيهات الشرعيّة والصحيّة والإجرائيّة والتنظيميّة.

شاشات المكتبة الإلكترونية

كما وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عددًا من شاشات المكتبة الإلكترونية، والمتوزعة في المطارات والمنافذ ومساجد المشاعر المقدسة، تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم؛ لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك، في إطار الجهود التوعوية والعلمية.

وأوضحت الوزارة أن شاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية تحتوي على أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية، و99 كتابًا رقميًا بما يقارب 30 لغة.

تقنيات ذكية

أوضحت وحدة الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف أن رسالتها هي إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق عظمة حرمة المكان والزمان من خلال البرامج التوعوية والأعمال الميدانية وفق الهدي النبوي الشريف، وأن أهدافها توعية ضيوف الرحمن بالعقيدة الصحيحة وفق الوسائل الشرعية والأنظمة المرعية، بمشاركة أكثر من 600 موظف ميداني وإداري من حملة الشهادات العليا، ومن ذوي الخبرة والكفاءة، للعمل في 48 مركزًا ميدانيًا ونقطة بث متنقلة ونقطة توزيع.

44 مطبخًا و2000 دورة مياه

كما أعلنت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنها جهزت 44 مطبخًا مبتكرًا في مشعر منى، حيث تتوفر فيه وسائل السلامة، بحسب الخطة المرسومة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما نفذت الشركة، مشروع تطوير دورات المياه بالمشاعر المقدسة، ضمن حزمة مشاريع تطويرية في المشاعر بمعدل 1000 مجمع دورة مياه في مشعر منى و1000 مجمع دورة مياه في عرفات ومزدلفة، حيث تم خلال المشروع صيانة وترميم المجمعات بما يخدم راحة حجاج بيت الله الحرام، ليصل مجموع دورات المياه إلى أكثر من 30 ألف دورة.

97 مركزًا إسعافيًا

كشفت هيئة الهلال الأحمر، أنها أنهت استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ، بتسخير جميع إمكاناتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، بمشاركة أكثر من 1288 من الكوادر الطبية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ، موزعين على 97 مركزًا إسعافيًا في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد والمراكز الموسمية التي يمر من خلالها الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تجربة إخلاء فرضية

فيما نفذت الجهات المشاركة من القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، تجربة إخلاء فرضية في قطار المشاعر بالعاصمة المقدسة؛ وذلك للوقوف على جاهزية القوى العاملة في تشغيل القطار واستعدادها للتعامل مع أي ظروف وأحداث قد تصاحب التشغيل.

تعزيز أعداد المترجمين

وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، أعداد المترجمين بـ 14 مترجمًا، ليصبح العدد الإجمالي 27 مترجمًا، وذلك لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة.

200 تصريح و500 سفرة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أنها منحت 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لخدمة ضيف الرحمن من حجاج بيت الله، مؤكدة أنه تم منح عدد 200 تصريح لعدد 500 سفرة، وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر، وذلك في توسعة الملك فهد وكذلك توزيع التمور في صحن المطاف والمسعى.

11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة

يأتي هذا في الوقت الذي وظفت فيه، وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي.