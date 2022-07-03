في أول تعليق.. مسؤول بمطار الملك خالد الدولي يكشف سبب أزمة تكدس الركاب (فيديو)

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في أول تعليق من مسؤول بمطار الملك خالد الدولي، حول أزمة تكدس الركاب كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل في المطار محمد الشمري، عن سبب الازدحام الذي حدث في المطار.

ووجه “الشمري”، خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”، نصيحة إلى المسافرين بضرورة الحضور إلى المطار بوقت كافي، حيث يحضرون قبل موعد الرحلة الدولية ب3 ساعات والرحلة الداخلية بـ ساعتين .

وعن سبب الزحام الذي حدث قال: ” الزحام كان بسبب طول إجراءات تسجيل الركاب المسافرين إثر التعافي من جائحة كورونا والمتطلبات الصحية المختلفة للجهات التي يريد الركاب السفر إليها”.

كما أشار “الشمري” إلى الحلول التي تم اتخاذها لفك حالة الازدحام وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، قائلًا :”عملنا مع جميع شركائنا في المطار سواء الخطوط أو مشغل الطيران أو الشركاء بالتشغيل لتسريع إجراءات السفر وهذا ساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام”.

وتابع: “قمنا بافتتاح كونترات إضافية تمكنا من التعامل مع المسافرين بشكل أسرع بالتعاون مع خطوط الطيران وتم تجهيز القنوات الإلكترونية لتسجيل الركاب إلكترونيا قبل وصولهم إلى المطار”.