لمواطني الكويت وقطر.. خطوة أولى من «الاتحاد الأوروبي» للسفر بدون تأشيرة «شنغن»

تواصل ـ فريق التحرير:

فوض الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء؛ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لعقد المحادثات والتنسيق بشأن تحرير تأشيرات «شنغن» قصيرة الإقامة لمواطني دولتي الكويت وقطر.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه: «على أساس هذا التفويض ستبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي» حيث ستستلم التشيك رئاسة الاتحاد من فرنسا في الأول من الشهر المقبل.

وأضاف البيان: أن “المجلس الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اتخذ الخطوة الأولى نحو تحرير التأشيرات مع الكويت وقطر والتي يجب أن تطبق بعد إبرام الاتفاقيات الثنائية معهما من أجل ضمان المعاملة بالمثل أي اعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من طلب التأشيرات”.