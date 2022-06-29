لمن أراد أن يضحي.. أمسك عن فعل هذه الأشياء  (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأشياء المتروكة التي يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عنها.

فعن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا”، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح.

وفي الحديث النهي لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظافره شيئا، وظاهر النهي أنه يقتضي التحريم، فمن نوى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى تذبح أضحيته.

والمراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية، وليس من باشر الذبح، وإنما من يدفع الثمن، فربما يدفع الثمن إنسان ويذبح الأضحية إنسان آخر.