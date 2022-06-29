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محليات

«الشورى» يطالب الغذاء والدواء بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية وتطوير «طمني»

«الشورى» يطالب الغذاء والدواء بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية وتطوير «طمني»
١١:٣٩:٠٦ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق.

كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد زبير، أخذت اللجنة بمضمونها.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الاسعار الغذاء والدواء طمني مجلس الشورى

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