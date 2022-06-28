«التأمينات الاجتماعية» تكشف عن خطوات إصدار بطاقة «متقاعد»

تواصل ـ فريق التحرير:

أشادت التأمينات الاجتماعية بالمتقاعدين والمتقاعدات، مؤكدة أن عطائهم محل تقدير، ودعت لتحميل تطبيق برنامج “تقدير” لإصدار البطاقة الرقمية والاستفادة من المزايا المقدمة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” خطوات إصدار بطاقة متقاعد عبر الخطوات التالية:

ـ تحميل تطبيق “تقدير” على الأجهزة الذكية.

ـ تسجيل الدخول للتطبيق عبر النفاذ الوطني الموحد.

ـ الضغط على أيقونة البطاقة.

ـ استعراض البطاقة والاستفادة من المزايا المقدمة.