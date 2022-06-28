الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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“المرور”: المراوغة بسرعة بين المركبات تتسبب في 4 كوارث

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“المرور”: المراوغة بسرعة بين المركبات تتسبب في 4 كوارث

“المرور”: المراوغة بسرعة بين المركبات تتسبب في 4 كوارث
٠٣:٣٠:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وحذرت على حسابها في “تويتر”، من تعمد البعض تعريض أنفسهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية، وذلك بسبب السرعة بين المركبات والتي تُربك مستخدمي الطريق وقائدي المركبات.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها حدوث 4 كوارث، وهي:

1 – مخالفة الأنظمة المرورية.

2 – زيادة صعوبة التحكم في المركبة.

3 – رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

4 – تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

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يأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه مرور منطقة جازان، م نضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جيزان معرضًا سلامة الآخرين للخطر، مؤكدة أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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وأكد المرور، أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

الكلمات الدلالية:
التفحيط المركبات المرواغة المرور جازان حوادث الطرق

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