الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
صورة.. صاروخ غامض يصطدم بالقمر و”ناسا” تكشف السر
بيان عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ما الأمر؟
خادم الحرمين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه
“المرور”: المراوغة بسرعة بين المركبات تتسبب في 4 كوارث
روسيا: يمكننا إنهاء الحرب على أوكرانيا في يوم واحد مقابل هذا الشرط
المديرية العامة لحرس الحدود تُعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

فرص

المديرية العامة لحرس الحدود تُعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

المديرية العامة لحرس الحدود تُعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
٠٢:٥٤:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية التالية:
1 – رقيب.
2 – وكيل رقيب.
3 – عريف.
4 – جندي.
وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
* أماكن العمل:
مديريات:
1 – مكة المكرمة.
2 – المدينة المنورة.
3 – جازان.
4 – عسير.
5 – تبوك.
6 – الشرقية.
7 – نجران.
8 – الحدود الشمالية.
9 – وأخرى.

للاستعلام : (اضغط هنا)

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية، “رجال” على الرتب العسكرية، “رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي”، وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، وأنه تم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وتم استبعاد كل من وجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

الكلمات الدلالية:
القبول المبدئي الوظائف العسكرية حرس الحدود وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة تبوك تعلن عن وظائف بمسمى «معيد» في جميع التخصصات

جامعة تبوك تعلن عن وظائف بمسمى «معيد» في جميع التخصصات

منذ 5 سنوات
وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة

وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة

منذ 3 سنوات
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمام

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمام

منذ 5 سنوات
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في الرياض

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الفيصل في الرياض

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *