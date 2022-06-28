المديرية العامة لحرس الحدود تُعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال) على الرتب العسكرية التالية:

1 – رقيب.

2 – وكيل رقيب.

3 – عريف.

4 – جندي.

وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* أماكن العمل:

مديريات:

1 – مكة المكرمة.

2 – المدينة المنورة.

3 – جازان.

4 – عسير.

5 – تبوك.

6 – الشرقية.

7 – نجران.

8 – الحدود الشمالية.

9 – وأخرى.

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وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية، “رجال” على الرتب العسكرية، “رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي”، وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، وأنه تم تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وتم استبعاد كل من وجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.