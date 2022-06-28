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خلال موسم الامتحانات.. 7 أطعمة تمنحك التركيز (إنفوجراف)

خلال موسم الامتحانات.. 7 أطعمة تمنحك التركيز (إنفوجراف)
٠٨:٤٨:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثالث في مدارس المملكة، يهتم الآباء والأمهات بتناول أبنائهم الأغذية المهمة والمفيدة التي تساعد على سرعة تعزيز الأداء الدراسي والاستذكار والتذكر الجيد، الأمر الذي يمكن تحقيقه بتناول بعض الوجبات الغذائية التي لديها تأثير إيجابي على الذاكرة، بداية من الأيام التي تسبق الامتحانات إلى وجبة إفطار يوم الامتحان.

وتناول إنفوجراف لصحيفة “تواصل” الإليكترونية أهم الأطعمة التي يجب على الطلاب تناولها خلال الامتحانات، وهي:

اللحوم: تحتوي على الزنك الذى يزيد معدلات التركيز.

الشوفان: فهو من الأغدية التي تجعل الطالب منتبهًا.

البيض: تحسين الذاكرة والتركيز والوظيفة الإدراكية..

الأسماك: تحسن الأداء العقلي.

البنجر: يحسن وظائف المخ.

الخضروات والفاكهة: تختوي على أصباغ الكاروتين التي تفيد الأداء العقلي.

الماء: ينصح بحمله خلال الاختبار

وبدأ أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام، الأحد، أداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل.

وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443.

وأعلنت الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها اللازمة، وسخّرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.

الكلمات الدلالية:
الاسماك الامتحانات اللحوم المذاكرة

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