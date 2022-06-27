القوات المسلحة الأردنية تكشف عدد الوفيات والمصابين في حادث ميناء العقبة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت القوات المسلحة الأردنية، عن عدد ضحايا حادث انفجار صهريج يحمل غازًا سامًا، على أحد السفن في ميناء العقبة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة.

وأضاف أنه تم عمل عدة إجراءات فورية من أجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.

وتسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي اليوم الإثنين، نتيجة سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله.

ودعت القوات المسلحة الأردنية المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات، تسهيلاً لعمل كوادر الاسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.