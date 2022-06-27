الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو مرعب.. مقتل 4 وإصابة 300 في انهيار المدرجات بالمتفرجين في كولومبيا
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فيديو مرعب.. مقتل 4 وإصابة 300 في انهيار المدرجات بالمتفرجين في كولومبيا

فيديو مرعب.. مقتل 4 وإصابة 300 في انهيار المدرجات بالمتفرجين في كولومبيا
٠٥:٠١:٤١ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مرعب، لقي 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 300 آخرون جراء انهيار مدرجات حلبة لمصارعة الثيران بالمتفرجين في كولومبيا.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة السقوط المرعبة للمدرجات المليئة بالمتفرجين، حيث سادت حالة من الهرج والتدافع بين أعداد غفيرة من الناس.

وأوضحت السلطات المحلية، أن انهيار منصة لمصارعة الثيران بالمتفرجين، أسفر عن مقتل 4 وإصابة المئات.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء حدث شعبي ينزل فيه الجمهور لمصارعة الثيران، مشيرة إلى انهيار جناح كامل من 3 طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين.

وأشار خوسيه ريكاردو أوروسكو، حاكم مقاطعة توليما، أن الحادث وقع في مدينة إل إسبينال، وأن هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل.

وأكدت مستشفيات المنطقة، أنها تعالج نحو 322 جريحًا بينهم أربعة في العناية المركزة، لافتة إلى تدخل الفرق الطبية والإسعاف، وأنه تم نقل الضحايا من موتى ومصابين إلى المستشفيات.

الكلمات الدلالية:
انهيار مدرجات حلبة مصارعة كولومبيا مصارعة الثيران

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