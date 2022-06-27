فيديو مرعب.. مقتل 4 وإصابة 300 في انهيار المدرجات بالمتفرجين في كولومبيا

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في مشهد مرعب، لقي 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 300 آخرون جراء انهيار مدرجات حلبة لمصارعة الثيران بالمتفرجين في كولومبيا.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة السقوط المرعبة للمدرجات المليئة بالمتفرجين، حيث سادت حالة من الهرج والتدافع بين أعداد غفيرة من الناس.

وأوضحت السلطات المحلية، أن انهيار منصة لمصارعة الثيران بالمتفرجين، أسفر عن مقتل 4 وإصابة المئات.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء حدث شعبي ينزل فيه الجمهور لمصارعة الثيران، مشيرة إلى انهيار جناح كامل من 3 طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين.

وأشار خوسيه ريكاردو أوروسكو، حاكم مقاطعة توليما، أن الحادث وقع في مدينة إل إسبينال، وأن هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل.

وأكدت مستشفيات المنطقة، أنها تعالج نحو 322 جريحًا بينهم أربعة في العناية المركزة، لافتة إلى تدخل الفرق الطبية والإسعاف، وأنه تم نقل الضحايا من موتى ومصابين إلى المستشفيات.