هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.. “الجوازات” توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، وذلك بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

جاء ذلك خلال رد “الجوازات”، على سؤال أحد المستفيدين حول إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.

وقال المستفيد في سؤاله الذي وجهه إلى الجوازات: “أنا خارج المملكة بقيت 9 أيام على إقامتي. هل من الممكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة.. لقد انتهت صلاحية تأشيرتي السابقة”.

لترد “الجوازات”: “مرحبًا بك، بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.. نسعد بك”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية العامة للجوازات، أن الفرق الميدانية تعمل على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم بأكثر من 13 لغة.