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أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه

تقنية

أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه

أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه
٠٦:١:١٤ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل طريقة يمكن من خلالها استعادة حساب الواتساب في حالة اختراقه.

وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تتوتر لو تهكر الواتس حقك.. هذه أسرع طريقة ترجعه”.

وأضاف أنه يمكن إرجاع الحساب من خلال الخطوات التالية:

– إرسال رسالة إلى دعم واتساب عبر البريد الإلكتروني التالي support@whatsapp.com

– تكتب في الموضوع في عنوان الرسالة جملة “مسروق / مفقود الرجاء تعطيل حسابي.

– تكتب في نص الرسالة جملة “أحدهم قام بالاستيلاء على حسابي في واتساب، وقام بسرقة جميع بياناتي الخاصة، مع إرفاق رقم الهاتف بالصيغة الدولية”.

الكلمات الدلالية:
اختراق الواتساب الهاكرز الواتس تطبيق واتساب

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