أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل طريقة يمكن من خلالها استعادة حساب الواتساب في حالة اختراقه.

وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تتوتر لو تهكر الواتس حقك.. هذه أسرع طريقة ترجعه”.

وأضاف أنه يمكن إرجاع الحساب من خلال الخطوات التالية:

– إرسال رسالة إلى دعم واتساب عبر البريد الإلكتروني التالي support@whatsapp.com

– تكتب في الموضوع في عنوان الرسالة جملة “مسروق / مفقود الرجاء تعطيل حسابي.

– تكتب في نص الرسالة جملة “أحدهم قام بالاستيلاء على حسابي في واتساب، وقام بسرقة جميع بياناتي الخاصة، مع إرفاق رقم الهاتف بالصيغة الدولية”.