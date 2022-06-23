أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه
تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل طريقة يمكن من خلالها استعادة حساب الواتساب في حالة اختراقه.
وقال الرهبيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تتوتر لو تهكر الواتس حقك.. هذه أسرع طريقة ترجعه”.
وأضاف أنه يمكن إرجاع الحساب من خلال الخطوات التالية:
– إرسال رسالة إلى دعم واتساب عبر البريد الإلكتروني التالي support@whatsapp.com
– تكتب في الموضوع في عنوان الرسالة جملة “مسروق / مفقود الرجاء تعطيل حسابي.
– تكتب في نص الرسالة جملة “أحدهم قام بالاستيلاء على حسابي في واتساب، وقام بسرقة جميع بياناتي الخاصة، مع إرفاق رقم الهاتف بالصيغة الدولية”.