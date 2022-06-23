الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات مع «ضيوف الرحمن»
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محليات

السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات مع «ضيوف الرحمن»

السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات مع «ضيوف الرحمن»
٠٣:١:٥١ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته النيابة العامة على صفجتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أوضحت أن الحماية الجزائية المضفاة تجاه الأمن الغذائي المقدم لضيوف الرحمن ولسلامته الصحية.

ولهذه الأسباب تحظر النيابة العامة التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة او مغشوشة أو ممنوعة، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل:

1 ـ السجن مدة تصل إلى عشر سنوات
2 ـ غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
3 ـ منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي.
4 ـ نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه.
5 ـ إلغاء الترخيص.

وفي نهاية المنشور أكدت النيابة العامة أنها هي بنفسها التي ستتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.

الكلمات الدلالية:
الأمن الغذائي النيابة العامة سجن 10 سنوات ضيوف الرحمن

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