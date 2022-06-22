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وثّقته كاميرا مراقبة.. الدفاع المدني ينشر فيديو لكارثة داخل أحد المطاعم بسبب خطأ فادح
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محليات

وثّقته كاميرا مراقبة.. الدفاع المدني ينشر فيديو لكارثة داخل أحد المطاعم بسبب خطأ فادح

وثّقته كاميرا مراقبة.. الدفاع المدني ينشر فيديو لكارثة داخل أحد المطاعم بسبب خطأ فادح
٠٧:١:٥٥ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد مطاعم المأكولات، لخطأ فادح تسبب في كارثة.

وأظهر الفيديو أحد العمال، وهو – على ما يبدو- يقوم بتركيب وصلة غاز إلا أن خرطوم الغاز فلت منه وسرب الغاز بشكل كبير ما دفعه إلى الهروب خارجًا وترك الخرطوم، في الوقت الذي كان هناك شعلة نار تعمل بالقرب من الخرطوم الذي يسرب الغاز.

فيما ظهر عامل آخر يدخل ويغلق شعلة النار، وبينما يحاول إغلاق محبس الغاز اشتعلت غرفة المطعم ما دفعه إلى الهروب سريعا ومن معه وترك المطعم يشتعل.

وعلق حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الفيديو بالقول :” سوء التمديدات وعدم الصيانة يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني الغاز حريق مطعم

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