الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تطيح بمواطنين وسوداني ارتبكوا حوادث سلب تحت تهديد السلاح
ولي العهد ورئيس تركيا يعقدان لقاءً ثنائيًا استعراضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات
استشاري يحذر من خطورة التواء الأمعاء لدى الأطفال
لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)
مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
في اليوم العالمي لـ «الإبل».. 3 مشاهد لا تفوتك لغرائب «النوق»

محليات

شرطة الرياض تطيح بمواطنين وسوداني ارتبكوا حوادث سلب تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تطيح بمواطنين وسوداني ارتبكوا حوادث سلب تحت تهديد السلاح
٠٦:١:١٨ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث سلب تحت تهديد السلام الأبيض .

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان حساب الأمن العام، أعلن عن تمكن شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبا جريمة سلب مندوبي تطبيقات توصيل.

وأكد حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقال الحساب :” قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَيْن من الجنسية السودانية لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل، وجرى إيقافهما واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

الكلمات الدلالية:
الرياض الشرطة سلاح أبيض سلب سوداني

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تتصدر العالم في تحلية المياه.. 1107 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً

المملكة تتصدر العالم في تحلية المياه.. 1107 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً

منذ 6 سنوات
خطيب المسجد النبوي: إثارة الروح السلبية بالمجتمع تقتل الطموح وتقضي على التنمية

خطيب المسجد النبوي: إثارة الروح السلبية بالمجتمع تقتل الطموح وتقضي على التنمية

منذ 6 سنوات
العلامة الفوزان: تقسيم الحج إلى غالٍ ورخيص لا يجوز

العلامة الفوزان: تقسيم الحج إلى غالٍ ورخيص لا يجوز

منذ 8 سنوات
3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *