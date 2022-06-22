شرطة الرياض تطيح بمواطنين وسوداني ارتبكوا حوادث سلب تحت تهديد السلاح

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث سلب تحت تهديد السلام الأبيض .

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان حساب الأمن العام، أعلن عن تمكن شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبا جريمة سلب مندوبي تطبيقات توصيل.

وأكد حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقال الحساب :” قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَيْن من الجنسية السودانية لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل، وجرى إيقافهما واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.