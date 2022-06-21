يستهدف الملايين.. تحذير عاجل لمستخدمي نظم «أندرويد»

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يحذر خبراء التقنية، من نوع خطير من البرامج الضارة، يطلق عليه اسم MaliBot، والذي يمكنه اختراق أمان الهاتف للحصول على مستوى وصول مرعب.

البرامج الضارة، اكتشفها الباحثون في F5 Labs – عبر الرسائل النصية القصيرة وهو قادر تماما على سرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية والوصول إلى العملات المشفرة من هواتف “أندرويد” – ولكن هذه مجرد البداية.

ووفقا للخبراء، يمكن للبرامج الضارة أيضا الوصول إلى الرسائل النصية والتقاط ما هو موجود على شاشة “أندرويد” وأيضا الحصول على مصادقة ثنائية (2FA). ويعد هذا الأخير مصدر قلق كبير.

وتهدف المصادقة الثنائية إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان تحمي الحسابات ويجب أن تمنع المتسللين من الوصول حتى لو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

وعند تمكين المصادقة الثنائية (2FA)، سيتم إرسال رمز أمان فريد إليك – عبر رسالة نصية – يتم استخدامه كتسجيل دخول إضافي، حيث من المستحيل على اللصوص الإلكترونيين الوصول إلى هذا الرقم السري لمرة واحدة دون علمك.

لكن برنامج MailBot الضار الجديد يسمح لهم بالقيام بذلك بالضبط مما يجعل هذا تهديدا خطيرا.