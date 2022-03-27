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الخارجية الأمريكية تكشف حجم العقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الحرب

الخارجية الأمريكية تكشف حجم العقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الحرب
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 470 معتديًا و196 كيانًا في 9 قطاعات خلال شهر من الحرب على أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 1.36 مليار دولار إلى أوكرانيا خلال شهر من الحرب.

وحث وزير الخارجة أنتوني بلينكن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اختيار طريق السلام والدبلوماسية، مؤكدًا  تقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز قدرة وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية.

وأكد بلينكن التزام واشنطن بمتابعة المساءلة عن جرائم الحرب، باستخدام كل أداة متاحة بما في ذلك الملاحقات الجنائية.

في الوقت نفسه، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن قواتها دمرت أمس مقاتلة روسية و١٢ مسيرة من أنواع مختلفة وتصدت لـ5 صواريخ كروز.

وأكدت نائبة وزير خارجية أوكرانيا، أن كييف لم تبدأ الحرب وروسيا هي من يتحمل عواقب بدء هذه الحرب، مشيرة إلى أن القضية الصعبة بالمفاوضات هي الاعتراف بضم روسيا للقرم وهذا مستحيل.

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