الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أثار الرعب في إسطنبول.. الدفاع التركية تفكك جسما غريبا طاف بـ «البوسفور»

أثار الرعب في إسطنبول.. الدفاع التركية تفكك جسما غريبا طاف بـ «البوسفور»
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلقت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، تحذيرا للسفن الموجودة بأعالي مضيق البوسفور بعدم التحرك والبقاء في أماكنها، ريثما يتم فحص جسم غريب وجد طافيا، وذلك بعد أيام من تحذير روسيا من أن العديد من الألغام انجرفت بعيدا من بعض الموانئ الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن فريقا من المتخصصين قام بتأمين الجسم وبدأ في تعطيله.

فيما أكدت المديرية العامة لسلامة السواحل أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور – الذي يصب فيه البحر الأسود – وأبلغوا خفر السواحل بذلك.

وقالت المديرية في تقرير لها بأن السلطات أصدرت إشعارا لاسلكيا للقوارب بأن الجسم كان “على شكل كرة ذات نتوءات تشبه القرون” ، وأنه “من المحتمل أن يكون لغما”.

مواد ذات صلة

مشهد مروع.. انهيار أرضي مفاجئ يبتلع رجلا في دولة أوروبية (فيديو)

مشهد مروع.. انهيار أرضي مفاجئ يبتلع رجلا في دولة أوروبية (فيديو)

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل المسافرون بعدما حاصرتهم الثلوج في مطار اسطنبول

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل المسافرون بعدما حاصرتهم الثلوج في مطار اسطنبول

شلل تام.. شاهد ماذا فعلت الثلوج الكثيفة بهذه الدولة

شلل تام.. شاهد ماذا فعلت الثلوج الكثيفة بهذه الدولة

بالفيديو.. شلل مروري في اسطنبول بسبب كثافة الثلوج

بالفيديو.. شلل مروري في اسطنبول بسبب كثافة الثلوج

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة