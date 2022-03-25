الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودي

اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، حسب عاجل للعربية.

وذكر التحالف أنه تم تدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية.

ووضح التحالف أن الطائرتين المسيّرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية.

يذكر قوات التحالف كانت أعلنت في وقت سابق مساء الأمس، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، وأن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأضافت أنها تُقيّم التهديدات والتداعيات، وأن إجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي، والأمن الجماعي.

فيما أدانت العديد من الدول العربية، اليوم، اعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.

مواد ذات صلة

أبو الغيط: هجمات الحوثيين تهديد جسيم لأمن المنطقة ولإمدادات الطاقة

أبو الغيط: هجمات الحوثيين تهديد جسيم لأمن المنطقة ولإمدادات الطاقة

الخارجية الفرنسية: يجب وقف هجمات الحوثيين فورًا

الخارجية الفرنسية: يجب وقف هجمات الحوثيين فورًا

أمريكا: هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة

أمريكا: هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة

“الطاقة”: المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للعالم

“الطاقة”: المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للعالم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>