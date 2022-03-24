مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت أن مجموعة القرصنة $Lapsus، حصلت على الشيفرة المصدرية source code لمحرك بحث Bing والمساعد الصوتي Cortana، وفق ما أفادت “مونت كارلو”.

وأوضحت شركة مايكروسوفت، في بيان لها، أن اختراق القراصنة لأنظمتها كان محدودا، بعد نشر $Lapsus ملفًا ادعت أنه يحتوي الشيفرة المصدرية الجزئية لـ Bing وCortana في أرشيف يحتوي على ما يقرب من 37 جيجابايت من البيانات من ضمن Azure DevOps

يذكر أن مجموعة قراصنة $Lapsus، ومقرها أمريكا الجنوبية، تعمل من خلال حملات ابتزاز وهندسة اجتماعية واسعة النطاق.

ويستهدف القراصنة الحصول على البيانات التي تتيح سرقة البيانات والهجمات المدمرة ضد منظمة مستهدفة.

ويتسبب سرقة البيانات والحصول عليها من خلال القراصنة في عمليات ابتزاز وسرقة وتدمير للبيانات المهمة، ضمن عمليات اختراق معقدة.