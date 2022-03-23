بولندا تعلن التحقيق بشأن 45 دبلوماسياً روسياً بشبهة التجسس

تواصل – فريق التحرير:

قامت بولندا باستدعاء السفير الروسي في وارسو، بعد اكتشاف شبكة تجسس تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا، مضيفة أنهم سيخضعون للتحقيق، وفقًا لـ”العربية”.

واقترحت بولندا على المسؤولين الأمريكيين استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، لافتة إلى أن الاقتراح لاقى “ردًا إيجابيًا” من الجانب الأمريكي.

ومن ناحية أخرى أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن روسيا فقدت نحو 15600 من جنودها خلال العملية العسكرية التي بدأتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وتعاني روسيا من العقوبات المفروضة عليها والتي بلغت 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.