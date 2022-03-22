خطوة جرئية لـ «تسلا» في القارة العجوز.. تدشين مصنع ضخم في برلين

تواصل- فريق التحرير:

في خطوة هي الأولى لها في أوروبا، دشنت شركة تيسلا الأمريكية أمس الثلاثاء مصنعا ضخما للسيارات الكهربائية قرب برلين.

يأتي هذا بعد عامين من الإجراءات الإدارية والتأخيرات، التي وقعت بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم على مدار العامين الماضيين.

وغرد رئيس الشركة إلون ماسك بعد الافتتاح الذي شهد تسليم أول 30 سيارة كهربائية بالألمانية “دانكي دويتشلاند” التي تعني “شكرا ألمانيا”.

فيما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي حضر الافتتاح إلى جانب المستشار أولاف شولتز ورئيس الشركة إلون ماسك :” إن السيارات الكهربائية قدمت ألمانيا “خطوة جديدة بعيدا عن واردات النفط”.

وجاءت تصريحات ” هابيك”، في إشارة لمساعي خفض الاعتماد على موارد النفط الروسية.