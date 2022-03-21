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هل توكلنا شرط لدخول الأسواق والمنشآت الصحية للزائرين من خارج المملكة؟

هل توكلنا شرط لدخول الأسواق والمنشآت الصحية للزائرين من خارج المملكة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه يشترط لدخول الزوار والمراجعين للمنشآت الصحية ،أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن).

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة_937″، في “تويتر” ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل توكلنا شرط لدخول الأسواق والمنشآت الصحية بالنسبة للزائرين من خارج المملكة؟! وما هو الحال بالنسبة لغير المحصن؟

وأجابت وزارة الصحة قائلة:”إنه يشترط لدخول الزوار والمراجعين للمنشآت الصحية، أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن)، وفي حال كانت لديكم حالة عاجلة او إجراءات طبية مجدولة مسبقا سوف يتم مراعاة ذلك من قبل المنشأة الصحية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت خلال الساعات الماضية، رفع القيود والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) للقادمين إلى المملكة.

وأوضحت الصحة عبر حسابها في “تويتر”: “أن القيود الملغاة تشمل الفئات التالية:

1- إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كوفيد 19

2- اختبار PCR قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول

3- الحجر الصحي المطلوب للمسافرين.

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