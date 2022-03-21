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قرار عاجل ببريطانيا.. إجبار الجنود باستعمال «سيجنال» بدلا من «واتساب»

قرار عاجل ببريطانيا.. إجبار الجنود باستعمال «سيجنال» بدلا من «واتساب»
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تواصل- فريق التحرير:

في تطورات الحرب الأوكرانية – الروسية، وتداعياتها على الدول الغربية، قررت بريطانيا منع جنودها نهائياً من استخدام تطبيق «واتساب».

وجاء قرار الحكومة البريطانية، بسبب مخاوف من قيام روسيا باختراق النظام الأساسي للحصول على معلومات حساسة.

ووجهت بريطانيا نصائح عاجلة لجنودها باستبداله على الفور بتطبيق سيجنال.

وبحسب وثيقة صدرت من وزارة الدفاع البريطانية، فإن هناك مخاوف أمنية كبيرة حول استخدام تطبيق واتساب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه يجب على جميع الأفراد، من كبار الضباط إلى صغار الجنود، التوقف عن استخدام التطبيق لأغراض مهنية.

وشددت في تعليماتها للجنود أنه حال تم اكتشاف استخدامهم سيواجهون إجراءات تأديبية.

وكان ضباط استخبارات بريطانيين وأمريكيين اعترضوا مكالمات واتساب، وحددوا مواقع مرسلي الرسائل لأغراض تتعلق بالأمن القومي، ومن المحتمل جدًا أن تكون روسيا قد اكتسبت نفس القدرة.

 

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