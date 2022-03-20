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نيوم تعلن عن وظائف لخريجي 2022 بمزايا.. الشروط ورابط التقديم

نيوم تعلن عن وظائف لخريجي 2022 بمزايا.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت  شركة نيوم  عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن بدء التقديم على البرنامج التدريبي (GrOW) لتطوير الخريجين 2022م في  نيوم، المنتهي بالتوظيف.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج:-

– برنامج نيوم لتطوير الخريجين – GrOW.

برنامج نيوم:-

– تم تصميم برنامج NEOM GrOW لتزويد الخريجين الجدد بفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع بعض ألمع العقول في العالم أثناء تطويرهم وبناء NEOM، حيث يتم تمكين أفضل العقول وأفضل المواهب لتجسيد الأفكار الرائدة وتجاوز الحدود في عالم مستوحى من الخيال”.

المزايا:-

– خبرة مهنية مباشرة.

– التعرض لعمليات نيوم التجارية الفرصة لأداء عمل مليء بالتحديات والإرشاد الفعال من قبل كبار المديرين.

– التدريب أثناء العمل.

– التعلم والتطوير المهني.

شروط القبول:-

– أن يكون سعودي الجنسية.

– خريج بكالوريوس أو ماجستير.

– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– مهارات استثنائية في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد

– مهارات قوية في حل المشكلات ، والتفكير النقدي ، والتدريب ، ومهارات التواصل بين الأشخاص ، ومهارات الاتصال اللفظي والكتابي.

– المرونة في الانتقال.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق بالميلادي 2022/03/20م، ويستمر التقديم  حتى يوم الأحد بتاريخ 1443/09/01هـ الموافق 2022/04/02م..

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة نيوم:

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