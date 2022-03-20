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الصين تكشف سبب الأزمة في أوكرانيا وتنتقد العقوبات الدولية على روسيا

الصين تكشف سبب الأزمة في أوكرانيا وتنتقد العقوبات الدولية على روسيا
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الصين، اليوم، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، منتقدة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وحذر نائب وزير الخارجية الصيني يوي تشنج، من أن حلف الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون 7 دقائق.

وأضاف أن محاصرة دولة نووية كبرى مثل روسيا، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، مشيرًا إلى أن حلف الناتو كان يجب أن يتفكك مثل حلف وارسو، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني في محادثاته مع الرئيس الأمريكي، حث الأطراف في أوكرانيا على الحرص على استمرار المفاوضات، مؤكدًا أنه يجب على أمريكا والناتو إجراء حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية.

وأعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن كييف ستستلم خلال أيام شحنة أسلحة أمريكية جديدة تشمل صواريخ جافلين وستينجر.

 

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