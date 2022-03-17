طعن مواطن وسرقة ممتلكاته الشخصية بالرياض.. والشرطة تكشف الملابسات

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ألقت شرطة منطقة الرياض، مساء أمس الخميس، القبض على مقيم استدرج مواطناً واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته الشخصية.

وفي التفاصيل، صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الأردنية، لاستدراجه مواطنًا والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية (تم استردادها).

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.