الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طعن مواطن وسرقة ممتلكاته الشخصية بالرياض.. والشرطة تكشف الملابسات

طعن مواطن وسرقة ممتلكاته الشخصية بالرياض.. والشرطة تكشف الملابسات
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، مساء أمس الخميس، القبض على مقيم استدرج مواطناً واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته الشخصية.

وفي التفاصيل، صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الأردنية، لاستدراجه مواطنًا والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية (تم استردادها).

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

مواد ذات صلة

شرطة الرياض تكشف ملابسات ضبط 437 ألف ريال مجهولة المصدر بحوزة مقيمَيْن

شرطة الرياض تكشف ملابسات ضبط 437 ألف ريال مجهولة المصدر بحوزة مقيمَيْن

ضبط 3 لصوص أثناء سرقة قواطع من محطة توليد كهرباء والكشف عن جنسيتهم

ضبط 3 لصوص أثناء سرقة قواطع من محطة توليد كهرباء والكشف عن جنسيتهم

يستخدم دراجة نارية.. نشال الرياض في قبضة الشرطة

يستخدم دراجة نارية.. نشال الرياض في قبضة الشرطة

القبض على مواطن بحوزته 28 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

القبض على مواطن بحوزته 28 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة