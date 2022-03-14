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روسيا تتوعد بالرد على قصف دونيتسك بصاروخ باليستي.. ماذا يحدث؟

روسيا تتوعد بالرد على قصف دونيتسك بصاروخ باليستي.. ماذا يحدث؟
صاروخ باليستي - صوره تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير:

توعدت روسيا، مساء اليوم الإثنين، بالرد على القصف الأوكراني الذي استهدف مواقع الانفصاليين في دونيتسك.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن قصف دونيتسك بصاروخ باليستي جريمة حرب ولن تمر دون عقاب.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن هجوما شنّته القوات الأوكرانية على دونيتسك، معقل الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل 36 شخصا، متّهمة كييف بارتكاب “جريمة حرب”.

كذلك اتهمت موسكو الجيش الأوكراني بإطلاق صاروخ “توشكا” على منطقة سكنية في دونيتسك، في هجوم يعد بين الأكثر خطورة ضد المدينة منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين.

وقال الانفصاليون، الذين يسيطرون على المدينة منذ العام 2014، في وقت سابق إن شظايا صاروخ أسقطوه أسفرت عن مقتل ما بين 16 و20 مدنيًا، لكن لجنة التحقيقات الروسية، التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، أفادت عن مقتل 36 مدنيا على الأقل بينهم أطفال وإصابة 18 شخصا بجروح.

 

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