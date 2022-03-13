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إلغاء التباعد.. «وقاية» تعلن عن تعديل بروتوكول العودة للمدارس في الفصل الثالث

إلغاء التباعد.. «وقاية» تعلن عن تعديل بروتوكول العودة للمدارس في الفصل الثالث
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” مجموعة من التعديلات الخاصة ببروتوكولات العودة للمدارس، استعدادًا للفصل الدراسي الثالث وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل أيام.

وتضمنت تعديلات بروتوكولات العودة للمدارس للطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 12 عامًا ما يلي:

– إلغاء التباعد مع التأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق “توكلنا”

– التركيز على التهوية الجيدة للفصول بدون ذكر التباعد.

– حذف الفقرة الخاصة بالاصطفاف الصباحي

– إلغاء نقطة برادات المياه مع التأكيد على التطهير والتعقيم الدوري لمرافق المدرسة

– وضع جدول دوري لتنظيف الفصول

– حذف التباعد والقناع الواقي ومشاركة الوجبات فيما يتعلق بالهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة.

كذلك تضمنت تعديلات بروتوكولات العودة “إلزام العاملين باتخاذ الاحترازات الوقائية، بالإضافة إلى السماح بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية من خلال تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات وتقسيم الساحة بحسب الفصل والسماح بتناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك.

وتضمنت التعديلات أيضا، إلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد وإلغاء التباعد خلال أداء الصلاة.

وبالنسبة للتحصين بحسب الفئات العمرية للطلاب:

يشترط للدراسة الحضورية التالي:

– 12 سنة وأعلى: يشترط أن يكون جميع الطلاب قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الدراسة الحضورية بغض النظر عن حالة التحصين.

المعفيين من أخذ اللقاح:

– الطلاب المعفيين من أخذ اللقاح بحسب تطبيق توكلنا (مستثنى) يعامل معاملة المحصن مكتمل التحصين، فيما يخص الدوام الحضوري مع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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