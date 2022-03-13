سيناتور أمريكي: جنرال روسي سيضرب «بوتين» برصاصة في رأسه إذا اتخذ هذا القرار

تواصل- فريق التحرير:

قال أحد أشهر أعضاء الكونغرس الأمريكي، إن جنرالًا روسيًا سيصوب رصاصة في رأس الرئيس الروسي “بوتين” إذا قرر ضرب أمريكا بالنووي.

وأضاف عضو الكونغرس المستمر في منصبه منذ 17 سنة عن ولاية كارولينا الجنوبية، وهو الجمهوري Lindsey Graham البالغ 67 عاما، في برنامج تليفزيوني:

“أن حربا عالمية ثالثة لن تقع، فهذه خدعة، لأن بوتين يعرف أنه لا أحد يفوز في تبادل نووي”.

وتابع: إذا أمر بشن هجوم على الولايات المتحدة، فإن جنرالاً سيقتله بالرصاص في رأسه”.

والشيء نفسه تقريبا، قاله سيناتور آخر للشبكة التلفزيونية، ولكن بعبارات مختلفة وفي برنامج مختلف، من أن :

“على الولايات المتحدة أن لا تخشى الحرب العالمية الثالثة مع روسيا بعد أن اتضح عدم كفاءة القوات الروسية من خلال حملتها في أوكرانيا”.

وقال السيناتور الجمهوري Jim Risch :

“لن أسميها حربا عالمية ثالثة. أعتقد أنه (بوتين) سينتهي بسرعة كبيرة لأنه مع قواته التقليدية هناك، كما تعلم، لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جداً”.

واستطرد:

“لذلك فلست قلقا في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا وإلى ما أثارته تلميحات بوتين المتكررة عن استخدام السلاح النووي”.