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لرفضهن خلع “الحجاب”.. مسلمات يدرسن على أبواب المدارس والجامعات (صور)

لرفضهن خلع “الحجاب”.. مسلمات يدرسن على أبواب المدارس والجامعات (صور)
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تواصل ـ فريق التحرير:

تصدرت عدد من الهاشتاقات قائمة الأكثر تداولا، حيث تفاعلت أوساط عديدة في الهند والدول الإسلامية مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات بسبب الحجاب.

وشهدت الهاشتاقات: “#نصرة_مسلمي_الهند” و”#الهند_تمنع_الحجاب” و#الهند_تحارب_الحجاب” تفاعلا كبيرا على مستوى البلاد.

وفي صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فتاتين وهن يجلسن خارج قاعة من قاعات الدرس، بعدما رفض المدرس دخولهن إلى القاعة، إلا بعد أن يخلعن حجابهن.

وعلق أحد المغردون على تلك الصورة بقوله: “مازال أخواتكم في الهند يناضلن من أجل المحافظة على الحجاب في المدارس والجامعات”.

فيما علق آخر بقوله: “بعد منعهن من الدخول بسبب الحجاب؛؛ اللهم عليك بمن حرمهن الدراسة؛ مازال الحجاب ممنوعاً في الهند! ومازالت الطالبات المسلمات هناك بلا دراسة”.

وعلى مدار الأسابيع الماضية كانت عدسات المصورين ترصد الطالبات والموظفات المسلمات المحجبات لحظة إجبارهن على خلع الحجاب أمام بوابات المدارس.

جاء هذا بعد قرار المحكمة العليا بولاية كارناتاكا بحظر ارتداء الحجاب كونه ذات دلالة دينية.

وتزامن التضييق على المحجبات، منذ وصول الحزب القومي الهندوسي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية تتواصل محاصرة المسلمين في الهند واضطهادهم حتى وصلت الأمور إلى دعوات علنية لإبادتهم جميعاً من جانب قادة هندوس متطرفين.

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