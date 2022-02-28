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هل تسقط كييف اليوم؟.. صافرات الإنذار لا تتوقف منذ ساعات وسماع أصوات انفجارات هائلة

هل تسقط كييف اليوم؟.. صافرات الإنذار لا تتوقف منذ ساعات وسماع أصوات انفجارات هائلة
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام مختلفة، أن صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية “كييف” ومدن أخرى ، لم تتوقف منذ ساعات نتيجة الضربات الجوية الشديدة عبر صواريخ روسية موجهة والطيران الروسي.

وقالت وسائل إعلام، إن صافرات الإنذار دويت في العاصمة الأوكرانية كييف بعد سماع انفجار قوي، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الإثنين، يومها الخامس.

ويبدو أن الرئيس الروسي “بوتين” أعطى أوامر بتوسيع دائرة الاشتباك والضربات المركزة خاصة بعد تهديده باستخدام “النووي” وجعل قوات الردع في حالة استعداد قصوى، وفشل المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال البعض إن “بوتين” كثف الضربات للاستيلاء على العاصمة اليوم، بعد محاصرته اقتصاديًا وقبل وصول المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الأحد قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة” الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

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