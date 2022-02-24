حدث في مثل هذا اليوم.. 23 رجب

تواصل – فريق التحرير:

يصادف اليوم 23 رجب، العديد من الأحداث التاريخية، وفي هذه الفقرة تسلط “تواصل” الضوء على أبرز هذه الأحداث

12هـ

خروج يزيد بن أبي سفيان بأحد الجيوش الأربعة التي أرسلها أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام

في مثل هذا اليوم من عام 12هـ خرج يزيد بن أبي سفيان بأحد الجيوش الأربعة التي أرسلها أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام، وكان قد عقد أربعة ألوية لأربعة من كبار القادة، وهم: يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، وأبو عبيدة بن الجراح.

يزيد بن أبي سفيان

هو أبو خالد يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو أخو الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وأخته هي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان.

وأمه: أم الحكم زينب بنت نوفل بن خلف بن قوالة بن جذيمة بن علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، الفراسية الكنانية.

صحابي جليل من فضلاء الصحابة، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستعمله النبي محمد على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله.

شهد مشاهدًا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد شهد حنينا فقيل إن النبي أعطاه من غنائم حنين مئة من الإبل وأربعين أوقية فضة.

وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر الصديق لغزو الروم عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه ولما فتحت دمشق أمّره عمر عليها.

توفي يزيد في طاعون عمواس الذي شمل جميع أنحاء الشام سنة ثماني عشرة، وقيل تأخر موته حتى فتح قيسارية سنة تسع عشرة، وقد مات في الطاعون أبو عبيدة بن الجراح الفهري القرشي أمين الأمة، ومعاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري سيد العلماء، والأمير المجاهد شرحبيل بن حسنة حليف بني زهرة، وابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم- الفضل بن العباس الهاشمي القرشي، والصحابي الجليل الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، وسهيل بن عمرو العامري القرشي وابنه أبو جندل بن سهيل.