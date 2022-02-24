تقرير سري.. أمريكا تبلغ أوكرانيا بغزو روسي شامل خلال 48 ساعة

تواصل- وكالات:

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية خبرا حصريا على موقعها الإلكتروني منذ قليل- في الساعات الأولى من صباح الخميس- ، جاء فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعلومات استخباراتية مفادها أن روسيا تستعد لشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ونسبت المجلة لمصدر أمريكي مطلع قوله: “تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوًا في غضون 48 ساعة بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية”.

وأضافت أن التقارير الواردة من مراقبي الطائرات إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، لتحلق طائرات استطلاع محتملة لفترة وجيزة فوق أوكرانيا.

كما أكد مصدر مقرب من حكومة زيلينسكي لمجلة نيوزويك أن مثل هذا التحذير قد تم تلقيه، لكنه أشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال شهر يُطلب فيها من كييف الاستعداد لعمل عسكري وشيك على نطاق واسع من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.