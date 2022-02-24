الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تكثر في منزلي أوراق بها آيات وأحاديث.. ما الطريقة المثلى للتخلص منها؟

تكثر في منزلي أوراق بها آيات وأحاديث.. ما الطريقة المثلى للتخلص منها؟
0

تواصل- فريق التحرير:

من الأمور التي عمّت بها البلوى وجود كثير من الأوراق، والتي يكون بها بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة، ما يجعل البعض يقع في حرج في كيفية التعامل معها.

أحد الأشخاص وجه سؤالا يقول :” أتحرج كثيرًا عندما تكثر الأوراق في منزلي وقد يكون في بعضها ذكر لله أو حديث نبوي أو آية، سؤالي ما هي الطريقة المثلى لأتخلص منها بدون أن يكون في ذلك إهانة للمكتوب؟

الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أجاب قائلا :” لا شك أن الناس ابتلوا بمثل هذه الأمور بكثرةٍ بسبب الصحف والجرائد والمجلات وغيرها مما يتداوله الناس اليوم وتكثر في بيوتهم وتتراكم”.

وأضاف أن طريقة التخلص منها إما بالإحراق أو بالدفن في مكان طاهر أو بحاويات وضعها بعض المحسنين لجمعها وإعادة تصنيعها أوراقًا من جديد.

وأوضح الشيخ الخضير أن هذا لا شك أنه أفضل،  ليُنتفع بها، أما امتهانها فلا يجوز، لأن فيها ذكر الله، فلا توضع في أماكن غير مناسبة.

ونوه أنه لا ينبغي أن يوضع المصحف في هذه الحاويات مع الجرائد والمجلات وغيرها؛ لئلا يمتهن، بل يحفظ في مكان خاص.

كما أشار إلى أنه يوجد في  بعض الجهات من بعض المحسنين والمحتسبين من لديهم عناية بكتاب الله يجمعون هذه المصاحف المتمزقة والمصاحف الناقصة -بعضها من أولها وبعضها من آخرها وبعضها من أوساطها- ويلفقون بين أورقاها مصاحف كاملة، ويعيدون تجليدها ويرسلونها إلى أماكن هي بأمس الحاجة إليها.

مواد ذات صلة

ما حكم عدم قراءة الفاتحة أو بعضها في الصلاة السرية إما لسرعة الإمام أو للتأخر في القراءة؟

ما حكم عدم قراءة الفاتحة أو بعضها في الصلاة السرية إما لسرعة الإمام أو للتأخر في القراءة؟

في صلاة فجر الجمعة.. هل يصح للإمام أن  يقرأ سورتي «السجدة والإنسان» من المصحف؟

في صلاة فجر الجمعة.. هل يصح للإمام أن  يقرأ سورتي «السجدة والإنسان» من المصحف؟

«بسبب الخجل» أمسك بالمصحف وأنا حائض ..  فما الحكم؟

«بسبب الخجل» أمسك بالمصحف وأنا حائض ..  فما الحكم؟

ما حكم السعي وراء جوائز الشراء من المحلات؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

ما حكم السعي وراء جوائز الشراء من المحلات؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة