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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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سيناتور أمريكي: “قاسم سليماني” كان الإرهابي الأكثر دموية في العالم

سيناتور أمريكي: “قاسم سليماني” كان الإرهابي الأكثر دموية في العالم
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تواصل ـ فريق التحرير

وصف السيناتور الجمهوري تيم سكوت، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته واشنطن بضربة جوية مطلع العام قبل الماضي، بالإرهابي الأكثر دموية في العالم.

وقال سكوت في تغريدة له: “قبل عامين قضت الولايات المتحدة على سليماني، الإرهابي الأكثر دموية في العالم والمسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من القوات الأمريكية”.

كما رأى السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، أن المحادثات بشأن النووي الإيراني التي تجري هذه الأيام في العاصمة النمساوية غير مثمرة، لافتا إلى أن طهران ما زالت تواصل هجماتها على القوات الأمريكية في العراق.

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