الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. قائد مركبة يتحرش بامرأة تقود سيارة أخرى و«المرور» يطيح به

شاهد.. قائد مركبة يتحرش بامرأة تقود سيارة أخرى و«المرور» يطيح به
0

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت امرأة تقود مركبة إلى التحرش بها وتعريض حياتها للخطر، على أحد الطُرق العامة بجدة، من جانب قائد مركبة أخرى.

وتقدمت المرأة بشكوى إلى “المرور” من خلال نشر الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتوجيه الشكوى لحساب “المرور السعودي”، حيث قالت :” هذا الشخص سبب لي رعب صدمني ويضايقني في إحدى طرق جدة”.

ويظهر الفيديو قيام قائد المركبة بمخالفة قواعد القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر، وهو ما تفاعل معه حساب “المرور”، مطالبًا المرأة بالتواصل معه على الخاص من أجل البلاغ.

ولم تمر ساعات حتى أعلن “المرور” ضبط المركبة وقائدها، وعلق بالقول :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وحظى تفاعل “المرور” وسرعة تحركه لضبط قائد المركبة المتهور.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. لحظة إنقاذ قائد مركبة من وسط السيول بطائرة هليكوبتر

شاهد.. لحظة إنقاذ قائد مركبة من وسط السيول بطائرة هليكوبتر

اصطدام مركبة بمحل تجاري.. وإصابة 3 أشخاص بجدة

اصطدام مركبة بمحل تجاري.. وإصابة 3 أشخاص بجدة

5 أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة

5 أدوية تؤثر على قدرة السائق على قيادة المركبة

أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان

أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة