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الشرطة الفرنسية تضبط 7 أطنان من «غاز الضحك» في حظيرة

الشرطة الفرنسية تضبط 7 أطنان من «غاز الضحك» في حظيرة
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تواصل- وكالات:

تمكنت الشرطة الفرنسية من ضبط 7 أطنان من غاز أكسيد النيتروز المعروف باسم “غاز الضحك” داخل حظيرة، في مدينة سين إت مارن.

وحسب موقع lyon capitale الفرنسي فإن الشرطة وضعت أيديها على عدة كيلوغرامات من أكسيد النيتروز بفيلوربان في سبتمبر 2021، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ليون.

وأضاف أن التحقيقات الإضافية أدت إلى ضبط سبعة أطنان من غاز الضحك في سين إت مارن في شهر ديسمبر 2021.

وأشار الموقع إلى أن السلطات اعتقلت شخصين في لو بورجيه، من بينهم رئيس الشبكة.

وذكر أن اكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز في مدينة فيلوربان في سبتمبر سمح لمكتب المدعي العام في ليون بفتح تحقيق بخصوص تكوين شبكة دولية لإعادة بيع أكسيد النيتروز.

وأكد أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قادت التحقيقات المختلفة المحققين إلى تعقب موقع التخزين في سين إت مارن.

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 7 أطنان من الغاز المضحك الذي تبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، في حظيرة.

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