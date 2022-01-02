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بعد سيارة العنزي.. منزل وسيارة لأسرة محمد الشمري من الأمير عبد العزيز بن فهد

بعد سيارة العنزي.. منزل وسيارة لأسرة محمد الشمري من الأمير عبد العزيز بن فهد
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تواصل- فريق التحرير

في لفتة إنسانية أهدى الأمير عبد العزيز بن فهد أسرة ومشهور السناب الراحل محمد الشمري منزلا وسيارة.

وبحسب ما نقله فايز المالكي على حسابه، عن أحد متابعيه :” مع هذه الأجواء الجميلة تكتمل بجمال العطاء الأمير عبدالعزيز بن فهد يوجه سموه بشراء سيارة ومنزل في  عرعر لأسرة الفقيد محمد الشمري رحمه الله..  ما أجمل إدخال السرور على الآخرين..  فما بالك بأيتام هذا طبع الكرماء وكتب الله أجرك  فايز المالكي”.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن فهد ،كان قد قدم مبلغ نصف مليون مساعدة مالية لأسرة الفقيد محمد الشمري الذي توفي هو واثنان من أبنائه.

وقد سادت حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة مشهور سناب شات محمد الشمري واثنين من أبنائه في الحادث المروع ، حيث كان أخر ظهور له قبل وفاته ، مقطع فيديو قال فيه: “ادعوا لنا نوصل بالسلامة إن شاء الله للرياض”.

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد قد اهدى في وقت سابق أيضا الطرف الآخر يوسف العنزي، بدلا من سيارته، التي أتلفت في الحادث الأليم.

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