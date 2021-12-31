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هل يمكن التبرع لخارج المملكة عبر منصة إحسان؟.. “الحمادي” يوضح (فيديو)

هل يمكن التبرع لخارج المملكة عبر منصة إحسان؟.. “الحمادي” يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، أن المنصة تتيح التبرع لخارج المملكة.

وقال الحمادي، خلال لقاء عبر قناة العربية، أن المنصة تتيح لمن يريد حفر بئر أو كفالة مدرسة أو معلم خارج المملكة، بالتبرع وسيتم إيصال هذا التبرع للمشروع بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جهة أخرى، أكد الحمادي أن 95% من التبرعات تذهب لصالح المستفيدين في المملكة، في كافة المجالات.

وأشار إلى أنه يتم التأكد بأكثر من طريقة من أحقية المستفيدين للتبرعات، لذا لا يتم صرف أي مبلغ إلا لمستحقيه، مؤكدًا أنهم لم يتوقعون الوصول لهذا الحجم من التبرعات خلال 8 أشهر من إطلاق المنصة.

وأضاف أنه بمجرد وصول التبرع لمستفيديه يتم إشعار المتبرع بأن تبرعه وصل إلى المستفيد النهائي، مضيفا أنهم يعتمدون على بنك البيانات الوطني للتأكد من مدى أحقية المستفيد للتبرع من عدمه.

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