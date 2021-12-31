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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– عالم/ علم البترول.

– مدير الاستثمار.

– عالم/ التوصيف العضوي.

– رئيس الاتصالات.

– مدير أول الحوكمة.

– أخصائي ترجمة الأبحاث.

– مدير الحوكمة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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