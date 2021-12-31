وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– عالم/ علم البترول.

– مدير الاستثمار.

– عالم/ التوصيف العضوي.

– رئيس الاتصالات.

– مدير أول الحوكمة.

– أخصائي ترجمة الأبحاث.

– مدير الحوكمة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)