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الرئيس الأمريكي يوجه تهديداً شديد اللهجة لنظيره الروسي.. ماذا قال له؟

الرئيس الأمريكي يوجه تهديداً شديد اللهجة لنظيره الروسي.. ماذا قال له؟
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تواصل – وكالات :

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بطلب من الأخير، بحسب بيان البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان، الجمعة : «تحدث الرئيس جو بايدن، اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ إذ حث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بشكل أكبر»، بحسب وكالة دويتشه فيله الألمانية.

وأضاف البيان : «أعرب الرئيس بايدن أيضًا عن دعمه للدبلوماسية، بدءًا من أوائل العام المقبل مع حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال مجلس الناتو وروسيا، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وتابع البيان : «أكد الرئيس بايدن أنه لا يمكن إحراز تقدم جوهري في هذه الحوارات إلا ضمن جو تهدئة توترات بدلًا من التصعيد».

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