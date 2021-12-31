‏الجن والشياطين تصيب الأطفال بالضرر في هذا الوقت فاحذروا منها

تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، أن حديث “إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ” ، صحيح وهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال برنامج الجواب الكافي على قناة المجد، أن الحديث جاء لكف الصبيان وقت غروب الشمس، لأنه وقت انتشار الشياطين، حتى يذهب هذا الوقت ويدخل الناس في الظلام.

وأكد أنه هذا الوقت ينبغي على الآباء والأمهات أن يكفوا أبنائهم عن اللعب خلاله، وهذا الوقت ليس بالطويل وليس بين المغرب والعشاء، ولكنه وقت غروب الشمس حتى يدخل الظلام، وهو نفس الوقت الذي تأوي فيه الحيوانات والحشرات إلى مسكنها.