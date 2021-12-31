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خطيب المسجد الحرام: كم من عائلة تجتمع في مكان واحد وكل فرد منهم منعزل على هاتفه

خطيب المسجد الحرام: كم من عائلة تجتمع في مكان واحد وكل فرد منهم منعزل على هاتفه
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام: إنه على الرغم من أن التقنية الحديثة والتقدم الكبير في الاتصالات سهلت لنا التواصل مع الآخرين، وقربت لنا البعيد وتيسر من خلالها إنجاز الأعمال وقضاء الحوائج، إلا أنها في المقابل كانت سببًا في التباعد الأسري وتطقيع الأوصال الاجتماعية.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أنه كم من أسرة يجمعها مكان واحد ولكنهم متفرقون، حيث يخلو كل فرد بنفسه في البيت أو يتفرد حال اجتماعهم منشغلا بهاتفه أو جهازه التقني يتتبع بشغف المقاطع المرئية أو المسموعة أو بعث الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يتصفح المواقع أو يستغرق وقتًا طويلًا في اللعب بالالعاب الالكترونية وربما واصل السهر من أجلها.

وطالب الجميع، الأباء والأبناء الكبير والصغير، ضرورة الاننتباه لذلك والعمل على معالجة الأمر ليصلح الله حال البلاد والعباد.

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