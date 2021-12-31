“الشؤون البلدية” تعلن البروتوكلات المحدَّثة الخاصة بالمطاعم وقاعات الأفراح والاستراحات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الجمعة، عن البروتوكولات الصحية المحدثة الخاصة بالمطاعم والمقاهي، وكذلك الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وقد جاءت البروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمقاهي كالتالي :

اقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن) ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

يتم التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.

تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

بشأن تعريف الأماكن العامة وضوابطها الصحية:

هي الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة (مسارات المشي) التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.

لا يشمل ذلك الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه او التي تكون مخصصه لاستضافة (500) شخص في الوقت ذاته فأكثر وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي وحيث يجب الالتزام بارتداء الكمامة.

التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد

تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد ويعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم.

وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم او المقاهي أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الالكترونية أو التلفون والانتظار في السيارة.

إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي .

تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين.

القيام بتنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات.

منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف بين كل شخص وآخر.

منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

يجب منع التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية ووضع ملصقات أرضية تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.

يجب وضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد.

فيما يتعلق بالمطاعم التي لا تتوفر فيها طاولات لتناول الطعام يجب عمل مايلي:

إذا كان المطعم مصمم على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل عدد من الجلسات بين كل جلستين بما لا يقل عن متر ونصف

يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن عشرة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.

ضمان تفعيل كاميرات المراقبة CCTV والتأكد من تغطيتها كافة المناطق بالمطعم المقاهي وما في حكمها وخصوصًا مناطق الطاولات ومنطقة المحاسبة وحفظ السجلات لثلاثة أيام بحد أدنى وتمكين المراقب الحكومي من الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من تطبيق الإجراءات الوقائية.

مراقبة الأعراض

عمل نقطة فحص عند جميع المداخل للتحقق من حالة الأفراد الصحية في تطبيق توكلنا.

عدم تمكين أي شخص من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى.

في حال وجود سكن للعاملين، فيجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة في مقر السكن.

يجب إنشاء قنوات تواصل للقائمين على تقديم خدمات الأطعمة للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.

البروتوكولات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات :

اقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا (محصن) ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

يتم التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.

تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

اشتراطات الوقاية و بيئة المرافق

(يتوجب على جميع قاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها استخدام برنامج توكلنا لإدارة التجمعات وذلك بتوفير ملصق الباركود الخاص بتوكلنا عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام الحضور (يستثنى من ذلك العاملون) بمسح الباركود عن الدخول والخروج).

لا يسمح بدخول أي شخص الا اذا كان من مكتملي التحصين (جرعتين) وأن تكون الحالة في تطبيق توكلنا ( محصن)

يجب على العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات

يجب على الحضور ارتداء الكمامات في جميع الأوقات

يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي عند التعامل مع الأغراض الشخصية للعملاء .

يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة.

يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية.

الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل و بعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

يجب إزالة الاوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الارشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات دورياً.

اتباع الارشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من هيئة الصحة العامة (وقاية) .

يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات.

يجب تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

يسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة و وضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

تطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

تطبق القاعات المتواجدة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتكولات مرافق الإيواء السياحة.

تطبق القاعات المتواجدة في الاستراحات إجراءات بروتكولات الأماكن الترفيهية.

التباعد الجسدي

يجب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على الأرضيات وفي أماكن الانتظار وعند البوفيه لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف.

يجب تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي بحيث يكون بين كل طاولة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف

يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات أو الكراسي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

يجب منع التزاحم على في المنطقة المخصصة للفرقة الموسيقية وتقليلهم الى أقل عدد ممكن وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يجب منع التزاحم عند التكريم وذلك بتقليل العدد المتواجد في منصة التكريم ومنع المصافحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

يجب ضمان التباعد الاجتماعي بين أماكن الجلوس للحضور مثل الكراسي والكنب بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل كرسي مخصص للجلوس والآخر.

في حال كانت أماكن الجلوس مثبتة فيجب وضع علامات للأماكن المخصصة للجلوس بحيث تضمن مكان خالي لمسافة متر ونصف .

مراقبة الاعراض

يجب التنبيه على الحضور إبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية او حمى.

يجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى .