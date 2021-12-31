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بعد ارتفاع حالات أوميكرون.. مرض جديد يظهر في الكيان الصهيوني

بعد ارتفاع حالات أوميكرون.. مرض جديد يظهر في الكيان الصهيوني
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل الإعلام في دولة الاحتلال، بأنه تم تسجيل أول إصابة بما يسمى مرض “فلورونا”، أمس الخميس، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة بـ”المرض المزدوج” سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى “مركز رابين الطبي” للولادة.

وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، إن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكانت النتيجة إيجابية لكليهما.

هذا ولا تزال وزارة الصحة بالكيان الصهيوني تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة.

ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونون مصابين بـ”فلورونا” لكن لم يتم تشخيصهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الكيان الصهيوني ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون خلال الأسبوع الأخير.

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